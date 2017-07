kreuz und quer Ein Brief für Allah

Als kleines Mädchen ließ die türkisch-schwedische Filmemacherin Nefise Özkal Lorentzen immer wieder Luftballons in den Himmel steigen, an dem Briefe mit ihren Wünschen an Allah befestigt waren. Jetzt, als erwachsene Frau, würde sie am liebsten wieder einen Brief an Allah abschicken, mit der Bitte, dass Frauen im Islam endlich die gleichen Freiheiten und Rechte wie Männer zugestanden werden.

Eine poetische Dokumentation einer gläubigen Muslima über die Hoffnungen auf Gleichberechtigung .

Eine Film von Nefise Özkal Lorentzen