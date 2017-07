Die Barbara Karlich Show Wenn Beziehungen zur Lüge werden

Liebende Paare starten meist mit großen Hoffnungen und Erwartungen in ihr gemeinsames Leben. Doch was kann man tun, wenn man nach einiger Zeit feststellen muss, dass sich Enttäuschung breit macht? Soll man diese Erkenntnis auch dem Partner, der Partnerin, zumuten, oder ist es besser für sich selbst neue Grundlagen zu suchen, auf denen sich ein zufrieden stellendes Zusammenleben ohne große Illusionen bewerkstelligen lässt?

hat mit 18 Jahren seine Frau kennengelernt und seither ist seine Familie für ihn das Wichtigste. "Ich habe jung geheiratet und Höhen und Tiefen mit meiner Frau überwunden." Eine glückliche Paarbeziehung ist für ihn das Beste, was er sich vorstellen kann. "Es gibt nur die eine Frau im Leben für mich und ich wollte immer Ehemann und Vater sein. Fremdgehen war für mich nie ein Thema.“ In einer Beziehungslüge zu leben, würde für Wolfgang daher nie in Frage kommen, doch er stellt fest: "Eine perfekte Beziehung gibt es nicht. Man muss immer daran arbeiten und einer muss immer nachgeben. Oft ist das meine Frau", gesteht er.

Claudia, 54, Unternehmensberaterin aus Niederösterreich,

möchte andere Frauen warnen. "Man soll sich nicht von der rosaroten Brille am Anfang einer Beziehung täuschen lassen." Sie ist auch überzeugt:" Reife Beziehungen ohne Lügen können die wenigsten Menschen führen - ich auch nicht." Claudia hat ihre Jugendliebe geheiratet. Doch nach der Hochzeit war nichts mehr mit Gleichberechtigung in der Partnerschaft. Dennoch fiel es ihr schwer, sich zu trennen. "Ich wollte es einfach nicht wahrhaben, dass meine Ehe nicht so funtionierte, wie ich es wollte. Auch der gesellschaftliche Druck war ein Grund für mein Zögern. Am Land war es als Frau damals nicht leicht, einfach zu gehen." Heute weiß Claudia, dass es keinen Sinn macht, eine Beziehungslüge zu leben. "Auch nicht für Kinder. Und vor allem nicht für einen selbst."