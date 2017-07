heute leben

Sommertour: "Nudl Kudl Mudl" im Gailtal | Ein Paar nimmt ab | Landwirtschaft & Zivildienst | Kochen: Gefülltes Kräuterbrot | Wein aus Österreich für gekrönte Häupter | Universum: Im Reich der wilden Bienen | Backstage Wachaufestspiele: "Die Fürstin vom Weinberg" | Yoga mit Peter Poeckh | Vernissage: Manfred Baumann "The Collection" | Stargast: Felix Dvorak

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Sommertour: "Nudl Kudl Mudl" im Gailtal

In St. Daniel/Dellach im Gailtal sind die Schwestern Ingeborg und Gudrun Daberer für ihre kreativen Interpretationen der Kärntner Nudel bekannt. Während den Spezialwochen „Nudl-Kudl-Mudl“ werden im Gasthof 45 verschiedene Sorten angeboten. Und es gibt ein nettes Sprichwort in Kärnten: Ein Mädchen, das keine Kasnudeln krendeln kann, darf nicht heiraten. Unsere Kollegin Verena Pawel hat die Schwestern in ihrem Slow Food Gasthof besucht.