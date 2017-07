Große Erwartungen ("Great Expectations") Hochkarätige Neuverfilmung des Dickens-Klassikers

Passend zum 200. Geburtstag des großen Geschichtenerzählers und Sozialkritikers Charles Dickens im Jahre 2012 brachte Regisseur Mike Newell ('Vier Hochzeiten und ein Todesfall', 'Harry Potter und der Feuerkelch') eine bildgewaltige Neuadaption des 1861 veröffentlichten Literatur-Klassikers in die Kinos. Das stimmige Skript stammt aus der Feder des englischen Bestsellerautors David Nicholls, am besten bekannt für den im Jahre 2009 erschienenen Roman "Zwei an einem Tag" ("One Day"), der mit Anne Hathaway und Jim Sturgess zwei Jahre später erfolgreich verfilmt wurde.