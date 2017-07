Zauberwort „Flexibel“

Viele Unternehmer wünschen sich mehr Flexibilität in den Arbeitszeitregelungen, um Produktionsspitzen abdecken zu können und in Phasen flauer Geschäfte Mitarbeiter in die Freizeit zu schicken. Fehlende Flexibilität sei ein Standortnachteil für Österreich. Die Sozialpartner konnten sich in den letzten Verhandlungen nicht über eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes einigen. Doch es gibt schon viele Firmen, die ganz legal betriebsintern längst elastischere Modelle haben. Helga Lazar und Katja Winkler berichten, wie sich flexiblere Arbeitszeiten in der Praxis für Betriebe und ihre Beschäftigten auswirken.