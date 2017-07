Sturm der Liebe Teil 2729

Es ist wie verhext! Obwohl Ella und Rebecca ihr Bestes geben, ist bei der Planung von Beatrice' und Friedrichs Hochzeit von Anfang an der Wurm drin. Als am Standesamt nur am nächsten Tag noch ein Termin frei ist, will Friedrich die Hochzeit vorziehen und erwartet sich von Ella und Rebecca ein organisatorisches Wunder. Indes lernt Charlotte ihren Bruder Gottfried von einer ganz neuen Seite her kennen. Weil er der Spielsucht verfallen ist, will ihn sein Sohn gleich wieder ins Altersheim abschieben.