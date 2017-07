Seitenblicke

*Harald Schmidt in Bad Vöslau / *Die Velden White Nights / *"Lucky Punch" Ausstellung

Eine kleine Sensation gelang den Organisatoren des Schwimmenden Salons in Bad Vöslau. Die deutsche Fernsehikone Harald Schmidt las aus dem skandalumwitterten Roman "Unterwerfung" von Michel Houellebecq.

Große Party am Wörthersee. Dieses Wochenende verwandelte sich Velden im Rahmen der Fête Blanche wieder in den größten Outdoor-Partyfloor. Einziges Muss bei jeder Veranstaltung - die Kleidung in Weiß!