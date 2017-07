Seitenblicke

So erinnern wir uns an Wilfried Scheutz, an sein Lachen, seine Stimme, seine Kritikfähigkeit und seine Musikalität. Er gehörte zu den Großen, ohne es sein zu wollen, ohne auf sich zu zeigen. Nun ist er nach der Präsentation seines letzten Tonträgers verstorben, Wir verlieren mit ihm einen langjährigen treuen und nie belanglosen Wegbegleiter.