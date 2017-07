kulturMontag

Martin Traxl präsentiert: Kulturgeschichte im Strandbad | Bikini oder Burkini? | Carmen in Bregenz | Es Devlin | Moses in Ägypten | Adrián Villar Rojas im KUB | Barrie Kosky in Bayreuth | John Ntsepe am Klavier | kulturDoku: "Orte der Kindheit - Marianne Mendt"

22.30 Hitze-Frei: Das Strandbad

Eine kurze Geschichte über lange, heiße Tage am Wasser

Heimat bist du schöner Bäder: Egal ob am Flussufer oder am Seegestade, in Österreich herrscht an Bademöglichkeiten kein Mangel. mehr ...

22.40 Kleider-Streit: Bikini oder Burkini?

Wie verhüllt darf Frau an Frankreichs Badestränden sein?

Was steckt hinter Kleidungsvorschriften am Strand, im öffentlichen Raum oder im öffentlichen Dienst? mehr ...

22.45 Wasser-Fest: Carmen auf der Seebühne

Opulenter Start der Bregenzer Festspiele

George Bizets mitreißende Musik mit ihren spanisch anmutenden Klängen eroberte die Welt. mehr ...

22.55 Bühnen-Präsenz: Es Devlin in Bregenz

Die Set-Designerin von Adele, Beyoncé & Co im Portrait

Sie lässt Carmen zwischen überdimensionalen Spielkarten ihre Ränke schmieden. mehr ...

23.00 Bühnen-Talk: Elisabeth Sobotka über die neuen Produktionen Die Bregenzer Festspiel-Intendantin im Gespräch

23.05 Bibel-Fest: "Moses in Ägypten"

Rossinis selten gespielte Oper im Bregenzer Festspielhaus

Regisseurin Lotte de Beer inszeniert mit KünstlerInnen und Miniaturpuppen. mehr ...

23.10 Jubiläums-Schau: 20 Jahre Kunsthaus Bregenz

Das KUB feiert mit Argentiniens Kunst-Star Adrián Villar Rojas

Seine Skulpturen und Installationen waren unter anderem auf den Biennalen von Venedig und Istanbul sowie auf der Documenta in Kassel zu sehen. mehr ...

23.15 Regie- Meister: Barrie Kosky inszeniert Wagner

"Die Meistersinger" als Eröffnungspremiere in Bayreuth

Eigentlich hasst er die "Meistersinger" und Wagner wollte er sowieso nicht mehr inszenieren. mehr ...

23.25 Wunsch-Konzert: Aus dem Township an die Tasten

Die Geschichte des Pianisten John Ntsepe aus Südafrika

Geboren in einem ärmlichen Township wurde er in der Schule der weißen Stadt noch bespuckt. mehr ...

23.30 kulturDoku: Orte der Kindheit – Marianne Mendt

In dieser Folge begleitet Peter Schneeberger die Sängerin und Schauspielerin Marianne Mendt an die Orte ihrer Kindheit. Sie war ein eher winziges Kind, aber sehr lebhaft und mutig. mehr ...

