Die Barbara Karlich Show Kiffen auf Krankenschein: Das geht zu weit!

Toni, 51, Journalist aus Wien,

ist davon überzeugt, dass Cannabis keine Droge, sondern ein Heil- und Genussmittel ist. "Ich habe meinen ersten Joint mit dreizehn Jahren geraucht und bin nicht auf die schiefe Bahn geraten." Er wünscht sich auch, dass der Cannabiskonsum in Österreich entkriminalisiert wird und befürwortet eine Legalisierung. "Es darf nicht sein, dass jeder, der am Abend einen Joint raucht, wie ein Krimineller behandelt wird. Alkohol ist nachweislich viel schädlicher für die Gesundheit. Als Heilmittel sollte Cannabis in der Medizin auch viel mehr eingesetzt werden: Zur Behandlung von Migräne, Epilepsie, Depressionen, Appetitlosigkeit und Schlafstörungen. Eine Liste, die lang fortgesetzt werden könnte."