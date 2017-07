Thema

- Vertauschter Embryo - die Suche nach der Wahrheit - Dorfkrimi um den Pfarrer von Großwarasdorf - Zweite Chance – Paare, die sich wieder trauen - Die Taucherlegende vom Hallstätter See

Kristina V. denkt nicht ans Aufgeben. Im Mai ist die junge Schweizerin erstmals vor die Fernsehkameras getreten und hat um Hilfe bei der Suche nach ihren leiblichen Eltern gebeten. Im Zuge einer künstlichen Befruchtung dürfte sie einst als Embryo in der Bregenzer Klinik von Professor Herbert Zech vertauscht worden sein.

Jetzt ist der Fall vor Gericht. Von den Paaren, die im fraglichen Zeitraum ebenfalls dort in Behandlung waren, haben sich nur wenige gemeldet. Die leiblichen Eltern Kristinas waren nicht dabei. Doch die 26-Jährige hat anhand ihrer DNA eine Herkunftsanalyse erstellen lassen und ist so auf weitschichtige Verwandte in den USA gestoßen. Eva Kordesch berichtet.