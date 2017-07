Zeit im Bild

Brexit-Gespräche gehen in zweite Runde. Dazu eine Schaltung nach Brüssel und London / Inflation bleibt unverändert bei 1,9 Prozent / Kleinparteien hoffen auf Einzug in den Nationalrat / Präsidentenwahl in Indien / US-Schauspieler Martin Landau mit 89 Jahren gestorben / Austropop-Urgestein Wilfried gestorben