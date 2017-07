Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Nationalrat die Gesetzgebungsperiode vorzeitig beendet und den Weg für Neuwahlen frei gemacht. Mit dem Neuwahlbeschluss ging auch das schnelle Ende des Eurofighter-Untersuchungsausschusses einher. Claus Bruckmann zieht Bilanz über den Ausschuss und fasst die letzte Sitzung des Nationalrats vor Beginn der umfassenden Renovierung des Parlamentsgebäudes zusammen. Studiogast ist der Zweite Nationalratspräsident und Vorsitzende des Eurofighter-Untersuchungsausschusses, Karlheinz Kopf.

Es gibt zwei Abgeordnete im Nationalrat, die ihre Partei schon zehn Legislaturperioden lang vertreten: Jakob Auer von der ÖVP und Josef Cap von der SPÖ sitzen seit 1983 durchgehend im Nationalrat. In diesen 34 Jahren haben sie acht Bundeskanzler und 14 Vizekanzler und auch sonst noch allerhand erlebt.

Abschiedsfeier

Nach der letzten Nationalratssitzung hat das Parlament nun für drei Jahre seine Pforten geschlossen. Das Haus am Ring wird umfangreich saniert. In diesen Tagen muss für die knapp 700 Mitarbeiter die gesamte Büroinfrastruktur übersiedelt werden. Parlamentarier, Mitarbeiter und Journalisten haben in einer Abschiedsfeier „Auf Wiedersehen“ gesagt. Claus Bruckmann war dabei.