Die Abschaffung des Pflegeregresses wird von der Caritas begrüßt. Es könne aber nur der Anfang einer dringenden „umfassenden Reform“ sein, mahnt die soziale Hilfsorganisation der römisch-katholischen Kirche. Wie soll sie konkret aussehen? Derzeit beziehen rund 450.000 Personen Pflegegeld. Im Jahr 2050 werden mehr als doppelt so viele Menschen wie heute das 80. Lebensjahr vollendet haben. Wie kann das System finanziell abgesichert werden? Was hält Landau von der Anpassung der Familienbeihilfe an das Preisniveau ihres Herkunftslandes, wenn es um Pflegerinnen aus den EU-Nachbarländern geht? Wie sieht Landau die Zukunft des Sozialstaates, die Verteilungsgerechtigkeit und die Perspektiven im Kampf gegen die Armut?

Was erwartet Caritas Präsident Michael Landau in der Flüchtlingspolitik von der kommenden Regierung?





Die Fragen stellen:



Rainer Nowak

„Die Presse“



und



Helma Poschner

ORF



Aktuelle Änderungen vorbehalten!