"Völlig entspannt" könnte das Motto von Chico Kleins Filmserie über die Wiener Bezirke lauten. Völlig entspannt tauchen daher auch die Protagonisten in die Geschichte der Inneren Stadt ein: die Schauspieler Brigitte Swoboda, Otto Schenk, Paulus Manker und der TV-Entertainer Peter Rapp teilen dabei verborgene, intime Schätze und Erlebnisse aus ihrer Kindheit und Jugend mit den Zusehern.

Nach der Schule musste für den Wiederaufbau gesammelt werden oder man ging statt der Schule doch lieber zum Theseustempel und ins Café Hawelka, nächtens in den Annahof und vielleicht noch zum "Spatzen" auf eine Gulaschsuppe. Oft konnte man Dreharbeiten zu berühmten Kinofilmen beobachten. Ein weiteres wichtiges Thema sind die allgegenwärtigen Denkmale der jüdischen Geschichte und der nach wie vor oft bedenkliche Umgang damit. Beeindruckend intensiv lässt uns Otto Schenk an sehr persönlichen Erinnerungen an diese schreckliche Zeit teilhaben.