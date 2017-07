Aufgetischt am Sonntag Bregenz

Daniela Hofer hat sich als Designerin verwirklicht. Kunstvolle Stickereien veredeln nun ihre handgefertigten Taschen.



Der weitgereiste Kapitän Reinhard Kloser lässt ein altes schottisches Dampfschiff in neuem Glanz erstrahlen.



Rudolf Sagmeister, Kurator des Kunsthaus Bregenz, erstellt extravagante Ausstellungen und Thomas Scheucher, Patron und Küchenchef im Restaurant Guth, komponiert sinnliche Gaumenspiele.



Visionen in die Tat umsetzen gelingt in Vorarlberg besonders gut. Zukunftsweisende Architektur und wirtschaftliches Knowhow geben den Ton an. Auch in kulinarischer Hinsicht wird wie selbstverständlich aus Tradition Moderne.