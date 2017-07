Dober dan Koroska

Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgenden geplanten Themen:



*) "Dobrodošli doma" - Das 7. Treffen mit Slowenen aus der ganzen Welt fand diesmal in der Region Prekmurje in Murska Sobota statt.



*) Das Gasthaus Mohoritsch lud zum 5. Feinschmeckerfestival "Piran trifft Rückersdorf/Rikarja vas". Der Slowenische Wirtschaftsverband/ Slovenska gospodarska zveza verlieh Auszeichnungen an Unternehmer, die sich für ein besseres wirtschaftliches und gesellschaftliches Klima dies- und jenseits der Grenze einsetzen.



*) "Schwebender Baldachin": Für den Skulpturenpark der Firma Holzbau Gasser in Ludmannsdorf/ Bilcovs hat Werner Hofmeister einen fünf Meter hohen Baldachin geschaffen, in der Kulturwerkstatt stellt er Vasen aus.



*) Die Öffentliche zweisprachige Volksschule 24 in Klagenfurt/ Celovec lud zu ihrem Schulfest. Dabei stellten die Schüler und Schülerinnen ihre neueste CD vor, die im Rahmen des 25-Jahr-Jubliäums im vorigen Schuljahr entstanden ist.



Moderation: Magdalena Kropiunik

Redaktion: Marijan Velik