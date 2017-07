Da wo die Freundschaft zählt

In der Umgebung von Schönbichl wird gewildert. Hansi setzt alles daran, den Schuldigen zu stellen. Oder ist es vielleicht eine Schuldige? Denn Lisa, Pflegerin im Altenheim, in dem auch Felix wohnt, hat eine eindeutige Vergangenheit. Als dann auch noch ihre Mütze neben einem frisch geschossenen Reh gefunden wird, scheint die Beweislast erdrückend. Oder steckt etwa Viktoria dahinter, die verhindern will, dass sie ihre neue Flamme, Baron Friedrich von Lien, an Lisa verliert? Hansi will rasch Klarheit, auch, weil Lisas Schuld oder Unschuld mit der Erhaltung des Altenheims zusammenhängt. Die Überraschung ist groß, als Hansi sieht, wer ihm letztendlich in die Falle geht.

Koproduktion ORF/Berge 7/Bavaria Media/ARD Degeto