Der Bulle von Tölz - Wiener Brut

In dieser Folge der kultigen Krimi-Reihe besucht Resi ihre steinreiche Freundin Gerda in Wien und ist plötzlich spurlos verschwunden ...

Resi fährt gemeinsam mit Nadine zu ihrer guten Freundin Gerda nach Wien. Doch die wohlhabende Gerda Feuereisen wird meuchlings ermordet und Resi verschwindet spurlos. Voll Sorge macht sich Benno auf den Weg in die Donaumetropole. Wenig später taucht Resi ( Ruth Drexel , li.) wieder auf und verdächtigt Frau Grimpelstätter ( Louise Martini ) des Mordes an ihrer Freundin. Ein Motiv hätte sie.

Tatort Wien: Die Dreharbeiten zum "Bullen"-Fall "Wiener Brut" fanden in Wien an historischen Orten wie die Wiener Hofburg, Schönbrunn und der Ringstraße statt. Mit von der Partie waren neben Ottfried Fischer, Katharina Abt und "Bullen"-Mama Ruth Drexel auch ein großartiges Kontigent an österreichischen Publikumslieblingen: Karl Fischer , Gunther Gillian und Hanno Pöschl sowie Louise Martini, Ernst Konarek ("Trautmann"), Maria Hofstätter und Hörbiger-Spross Manuel Witting . Ebenfalls mit dabei: der Direktor der Volksoper Wien, Robert Meyer als Dr. Feuereisen.

Im Bild: Viele Spuren führen ins Wirtshaus von Beppi Reiter ( Hanno Pöschl , re.). Seine Frau wurde mit Rattengift ermordet und Gerda Feuereisen war am Abend ihres Todes dort zu Gast. Benno ( Ottfried Fischer , mi.) und Nadine ( Katharina Abt , li.) staunen nicht schlecht, als sie hören, mit wem.(c)ORF/Seven One

Kurzinhalt

Resi folgt einer Einladung nach Wien. Ihr Patenkind Fanny soll bei einem Ball in der Hofburg debütieren. In der Nacht davor wird Fannys Mutter Gerda mit Rattengift getötet und ist damit bereits das dritte Opfer einer Mordserie. Gleichzeitig verschwindet Resi spurlos. Der besorgte Benno reist gemeinsam mit Nadine an. Als Resi kurze Zeit später unbeschadet auftaucht, will Benno sofort zurück nach Tölz. Doch Resi, die über ihren Verbleib schweigt, zählt inzwischen zum Kreis der Verdächtigen und darf Wien nicht verlassen.