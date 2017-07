Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien Vietnam und Sommerrolle

Sarah macht hier bereits zum Frühstück ihre erste Erfahrung mit einer Nudelsuppe, serviert von einem Boot zum anderen. Pikante Fleischbällchen in der Suppe – ungewohnt, aber schmackhaft! Auf einem Flussarm geht es weiter zu Tung Thanh, einem Wasserspinatbauern, der Sarah seine Pflanzen zeigt. In fast hüfthohem Wasser ernten die beiden den Spinat, der seine Nährstoffe aus dem Schlamm zieht. Tungs Frau Tuyen bereitet eine süß-saure Spinatsuppe mit Fisch als Einlage zu. Und Sarah staunt nicht schlecht, als Tuyen sehr viel Zucker in die Suppe gibt, denn „süß-sauer schmeckt am besten“ meint sie. Auf dem Weg zu ihrem nächsten Wasserabenteuer kommt Sarah bei einem kleinen Stand vorbei – hier wird das hauchdünne Reispapier für die Sommerrollen in Handarbeit hergestellt. Herr Duoc Phan baut Lotosblüten an, doch nicht die prachtvollen Blüten werden gepflückt, sondern die Wurzeln werden geerntet. Mit den Armen unter Wasser fischt Sarah nach den Wurzeln, die für schmackhafte Salate verwendet werden. In diesen kommen dann noch verschiedene Kräuter wie z.B. vietnamesischer Koriander, weiters Gurke, Zwiebel, Paradeiser und Karotten, eine gekochte Schweinescharte dünn geschnitten. Gewürzt wird mit einem Dressing, wieder mit Zucker für die Süße und Chili für die Schärfe. Zum Abschied von Duoc und seiner Familie gibt es eine riesige Lotusblüte für Sarah.

Mit Frau Suong geht es zum Einkauf auf den Markt von Can Tho. Denn Frau Suong hat Sarah in ihr Restaurant namens „Meine ältere Schwester“ eingeladen. Es gibt Sommerrolle mit Fisch. Gemeinsam machen sich die beiden an die Zubereitung der traditionellen Speise, bei der der riesige Elefantenohrfisch zuerst ausgenommen wird und dann mitsamt seinen Schuppen im heißen Öl frittiert und auf einem großen Teller angerichtet wird. Das kunstvoll geschnittene Gemüse und Obst kommt ebenso auf den Tisch wie die gekochten Reisnudeln. Dann wird von jedem ein bisschen in Reispapier eingewickelt und in eine süß-scharfe Ananas-Chili-Shrimpssauce getunkt. Der Inhalt der Sommerrolle ist variabel und man kann je nach Lust und Laune seine eigene Rolle kreieren. Für Sarah ist das Abenteuer am Wasser zu Ende, mit jeder Menge freundlicher Menschen, neuartigen Gerichten und mit der Erkenntnis, dass hier Wasser und Zucker eine wichtige Rolle spielen.

REZEPTE

SAURE SUPPE

Wasserspinatblätter zerkleinern. Tamarindenstücke in einer Schüssel mit Wasser ziehen lassen. In einem Topf Wasser auf kochen. Tamarindensud zugießen. Salz, einen guten Schuss Fischsauce und 2–3 EL Zucker dazugeben. Fischstücke nach Wahl in das Wasser legen. Wenn der Fisch gar ist, heraus nehmen. 3–4 Handvoll Wasserspinat (auch die Stiele) in die Suppe geben und den Fisch darauf legen. Gehackten Knoblauch in etwas Öl erhitzen und ein wenig Chili zufügen. Zum Schluss frische, grüne Kräuter vorsichtig dazumischen und ziehen lassen.



SOMMERROLLE

Eidechsenschwanzkraut, Thai Basilikum, Minze, Blattsalat gut waschen und auf einem Teller anrichten. Salatgurke, Kochbanane, Ananas und Sternfrucht in Scheiben schneiden und mit Tomaten auf einem Teller legen. Viel Öl in einem Wok erhitzen und einen ausgenommenen Fisch im Ganzen frittieren (Fisch mit festem Fleisch) und dann auf einem Teller anrichten. Gekochte Reisnudeln in eine Schüssel geben. Für die Sauce eine halbe Ananas schälen, putzen und fein schneiden. Shrimpssauce mit fein gehackten roten Chilis und Knoblauchzehen vermischen, dann die Ananasstücke zufügen, gut umrühren und auf einzelne Schüsseln verteilen. Reispapier kurz in Wasser einweichen und auf einer Hälfte nach Belieben mit etwas Salat, Kräutern, Fischstücken und den restlichen Zutaten belegen. Das Reispapier fest zusammenrollen, in die Sauce dippen und genießen.



LOTOSWURZELSUPPE

Lotuswurzeln unter fließendem Wasser reinigen, klein schneiden und in Reisessig einlegen. Dadurch bleibt der Lotus knackig und verfärbt sich nicht. Etwas warmes Wasser zugießen. Zwiebel klein schneiden, mit etwas Reisessig vermischen und Zucker zufügen. Karotten, Rettich und Gurken in Streifen schneiden und mit dem Saft einer Limette beträufeln. Etwas Zucker, rote Chilis und etwas Fischsauce darunter mischen. Angebratene Zwiebeln beimengen. Klein geschnittene Thai-Basilikumblätter und frischen Koriander mit Stielen beigeben. Eine gekochte Schweineschwarte in dünne Streifen schneiden und darunter mischen. Lotuswurzeln aus dem Wasserbad nehmen, vorsichtig ausdrücken und in einem Sieb abtropfen lassen. Für die Salatsauce Chili und Knoblauch fein hacken und in eine Schüssel geben. Etwas Fischsauce, Zucker und warmes Wasser zufügen. Reisessig- Zwiebeln, Lotuswurzeln und eine Handvoll essfertige Shrimps zum Salat geben und alles gut vermengen. Die Salatsauce wird nicht über den Salat gegossen, sondern als Dip verwendet.