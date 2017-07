Mit der Gemeinde feiern Abt Petrus Pilsinger und Pfarrer P. Franz Hörmann

Bilder, Gleichnisse, Paradoxien - die Sprache der Religion ist mit der Sprache der Dichtung näher verwandt als mit der Sprache der Wissenschaft (Werner Heisenberg) - was hat diese Sprache mit unserem Leben zu tun, was können ihre Worte bewirken? Diesen Fragen will Petrus Pilsinger, Abt des Stiftes Seitenstetten und Zelebrant des Gottesdienstes in seiner Predigt nachgehen.

Redaktion Thomas Bogensberger

Regie Thomas Bogensberger