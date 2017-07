Die kulturWoche

Das Museum Moderner Kunst in Wien widmet derzeit dem Österreicher Martin Beck eine große Personale. Unter dem Titel "rumour and murmurs" begibt sich der Konzeptkünstler mit Fotografien, Videos und Installationen auf die Fährte von Gegenkulturen. mehr ...

Die kulturTipps

Als "bestes Festival" wurden die Opernfestspiele in St. Margarethen 2016 beim Österreichischen Musiktheaterpreis ausgezeichnet. Heuer sollen die Open-Air-Aufführungen mit einer aufwändigen Verdi-Produktion glänzen. mehr ...

Der Vinklhof in Bad Eisenkappel ist weit über die Grenzen Kärntens hinaus bekannt. Es ist ein kultureller Ort, der mit Workshops und literarischen Wanderungen vor allem in den Sommermonaten zahlreiche Besucher anzieht. mehr ...

Buchtipp: Matthias Politycki: Schrecklich schön und weit und wild

"Jede Reise ist zu Beginn ein Ausweg, in ihrem Verlauf ein Umweg und am Ende ein Rückweg zu uns selbst", so der Schriftsteller und Globetrotter Matthias Politycki. mehr ...