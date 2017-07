ZIB

Erwartungen des Caritas–Präsidenten Landau an die Flüchtlingspolitik der nächsten Regierung / Erdogan will die Todesstrafe einführen / Massenpanik bei einem Fußballspiel in Dakar / Menschen flüchten nach Kämpfen im Kongo / Schwere Schäden nach Taifun im Süden Chinas