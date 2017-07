Österreich-Bild aus dem Landesstudio Steiermark Hilfe kennt keine Grenzen - 100 Jahre Lions Clubs International

"100 Jahre Lions Club - Hilfe kennt keine Grenzen"

Hilfe kostet - Geld und Zeit. Die "Lions" versuchen beides aufzubringen.Geld durch Spenden, Zeit durch persönlichen Einsatz.Seit 100 Jahren hilft der Club weltweit Menschen in Not. "Österreich Bild" zeigt einige der spannendsten und bewegendsten Projekte in unserem Land.