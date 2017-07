Zeit im Bild

Caritas-Präsident Landau fordert ein faires Asylverfahren für alle Flüchtlinge / Trump Junior gerät immer mehr unter Druck wegen der Russland-Affäre / Erdogan will die Todesstrafe einführen / Am Brenner wurde eine Fliegerbombe aus den Zweiten Weltkrieg entschärft / Schwere Waldbrände in ganz Südeuropa / Wintereinbruch in Chile