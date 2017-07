Die Rosenheim-Cops Ein mörderischer Verdacht

Kaum ist Kommissar Hofer von seiner Dienstreise zurück, ruft bereits die Arbeit: Schreinermeister Alois Burghammer wurde erschossen in seinem Haus aufgefunden. Neben der Tatwaffe stellt die Polizei am Tatort auch ein Glas mit Lippenstiftspuren sicher. Von Burghammers Gattin kann der Abdruck nicht stammen, da diese selbst erst vor zwei Wochen verstorben ist. Eine erste heiße Fährte ergibt sich, als Hämatome am Körper des Opfers entdeckt werden, die auf einen Unfall oder eine Schlägerei hindeuten.