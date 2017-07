Donna Leon - Endstation Venedig

Die Ermittlungen zum Mord an einen amerikanischen Gesundheitsinspektor führen Brunetti auf den amerikanischen NATO-Stützpunkt nach Vicenza. Brunetti bekommt geheime Dokumente zugespielt, die den Mord mit einem verzweigten Giftmüllskandal in Verbindung bringen...

Die Laguenstadt Venedig ist wieder einmal Kulisse für einen weiteren Kriminalfall aus der Feder von Krimimeisterin Donna Leon. Diese sehr unterhaltsame Folge der beliebten Reihe wartet mit einer Vielzahl von prominenten Darstellern auf, darunter Heiner Lauterbach, Esther Schweins sowie Monica Bleibtreu . In der Rolle des Commissario Brunetti tritt erneut Uwe Kockisch auf. Sein treuer Assistent Sergente Vianello wird wie immer von Austro-Mime Karl Fischer verkörpert.

In Venedig wird die Leiche eines amerikanischen Gesundheitsinspektors aus dem Kanal gefischt. Alles deutet auf Raubmord hin. Seine Vorgesetzte Terry Peters scheint mehr zu wissen, doch ehe sie sich Commissario Brunetti anvertrauen kann, wird auch sie ermordet. Zur gleichen Zeit kommen dem einflussreichen Geschäftsmann Viscardis drei wertvolle Gemälde abhanden. Brunetti misstraut Viscardis und stößt bei seinen Nachforschungen auf einen schrecklichen Zusammenhang zwischen beiden Fällen. DARSTELLER Uwe Kockisch (Commissario Brunetti) Julia Jäger (Paola Brunetti) Michael Degen (Vice-Questore Patta) Karl Fischer (Sergente Vianello) Esther Schweins (Terry Peters) Heiner Lauterbach (Signore Viscardis) Katharina Schubert (Maggiore Ambrogiani) Monica Bleibtreu (Signora Ruffolo) REGIE Sigi Rothemund DREHBUCH Holger Joos KAMERA Dragan Rogulj MUSIK Stefan Schulzki Andre Rieu STORY Donna Leon

