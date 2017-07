Kein Logopäde auf Kasse in der ganzen Steiermark, Protest gegen Trafikschließung und in der Geschichte "Gefährlicher Schultransport" haben wir nachgefragt. Das sind die Themen der nächsten Sendung.

KEIN KASSENVERTRAG FÜR LOGOPÄDEN

Der fünfjährige Tim hat eine schwere Sprachentwicklungsstörung. Deshalb braucht er intensive logopädische Therapien. Doch die sind teuer.



Tims Eltern müssen dafür tief in die in die Tasche greifen, denn in der Steiermark gibt es keine Logopädinnen mit Kassenvertrag. Wer ist schuld an dem Manko?