Arabeske ("Arabesque") Vergnügliches Spionageabenteuer

Besser geht's nicht - Regisseur Stanley Donen vereinte zwei der attraktivsten Stars der 1960er für einen unterhaltsamen Krimispaß, in dem London und Oxford als Hintergrund für ein abwechslungsreiches Katz-und-Maus-Spiel dienen. Henry Mancini steuerte die Filmmusik bei. Die atemberaubenden Traumroben, die die damals 32-jährige Sophia Loren mit kühler Eleganz trägt, stammen von Christian Dior und Marc Bohan und sollen an die $150,000 Dollar gekostet haben. Die Leinwandgöttin, die 1961 einen Oscar für ihre Rolle der jungen Witwe Cesira im Vittorio-De-Sica-Kriegsdrama "Und dennoch leben sie" einen Oscar gewann, feiert am 20. September 2017 ihren 83. Geburtstag.

Wäre heuer 101 Jahre alt geworden: Oscargewinner Gregory Peck

Gregory Peck wurde am 5. April 1916 in Kalifornien geboren und avancierte in den 1950er und 1960er Jahren zu einem der charismatischsten Schauspieler Hollywoods mit einem Hang zu mutigen, moralisch erhabenen Figuren. Für seine Rolle des Anwalts Atticus Finch in der Romanverfilmung "Wer die Nachtigall stört" erhielt Peck den Oscar und Golden Globe als Bester Darsteller. Im Romantikklassiker "Ein Herz und eine Krone" stahl er das Herz von Prinzessin Audrey Hepburn, im Jahre 1966 wird er von der höchst sinnlichen Sophia Loren in der Spionagekomödie "Arabeske" an der Nase herumgeführt. Eine seiner bekanntesten Rollen war die des besessenen Kapitäns Ahab in der Romanverfilmung "Moby Dick".

Der 1,91m große Hüne war zwei Mal verheiratet und Vater von fünf Kindern. Er starb an Herzversagen am 12. Juni 2003 im Alter von 87 Jahren.