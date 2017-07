Bewusst gesund - Das Magazin

Darmgesundheit – Durchfallerkrankung im Urlaub

Akuter Durchfall ist die mit Abstand häufigste Gesundheitsstörung bei Reisenden in südliche Länder. Während die meisten Durchfallerreger, die ETEC-Stämme, zwar unangenehm sind, aber nach 3-4 Tagen mit dem Stuhl ausgeschieden werden, ist eine Infektion mit Salmonellen, Shigellen und Campylobacter sehr viel problematischer. Diese Keime lösen ebenfalls starke Übelkeit und Durchfall aus, überleben aber hartnäckig in der Darmschleimhaut und machen oft lange nach dem Urlaub immer wieder Ärger. Deshalb sollte man im Urlaub folgende Grundregeln beachten: Vorsicht bei Salaten aller Art, bei Trinkwasser (gilt auch beim Zähneputzen!) und Eiswürfeln. Am Buffet frisch zubereitete Eiergerichte bevorzugen bzw. Obst vom Buffet selbst schälen und nur gut durchgekochte Fleisch- oder Fischgerichte wählen. Händedesinfektion vor dem Essen sollte auch in gut geführten Clubs oder am Kreuzfahrtschiff beherzigt werden. Auch eine ideal abgestimmte Reiseapotheke kann helfen, den Urlaub beschwerdefrei zu genießen.



Gestaltung: Andi Leitner