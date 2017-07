ZIB

Offizielles Gedenken in der Türkei an den gescheiterten Putsch / Widerstand von Politikern und Bevölkerung gegen neue Hotspots für Flüchtlinge in Italien / China reagiert verärgert über die Kritik wegen des Todes des Friedensnobelpreisträger Xiaobo / Drei Tote bei Hochhausbrand in Honolulu / Die ÖVP Niederösterreich zieht die Vorwürfe gegen die Stadtzeitung Falter zurück / Ex-Vizekanzler Gorbach überlegt den Gang nach Strassburg, um doch noch seine Politikerpension zu bekommen / 20 km Stau auf der Tauernautobahn in Kärnten