ZIB

Offizielles Gedenken in der Türkei an den gescheiterten Putsch / Der Mörder der zwei Touristinnen in Ägypten war ein 27-jähriger Student / Die Brände in Italien sollen auch von der Mafia gelegt worden sein / Die ÖVP Niederösterreich zieht die Vorwürfe gegen die Stadtzeitung Falter zurück / Die Gemeinden fordern Geld vom Bund für ein zweites gratis Kindergartenjahr / Vorgezogene Neuwahlen werden immer mehr zur Regel / Der Flugverkehr könnte durch die Klimaerwärmung behindert werden / Michael Laub zeigt eine Hommage an Rainer Werner Fassbinder beim Impulstanz-Festival in Wien