Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute: Graumohn aus dem Waldviertel – seit mittlerweile 20 Jahren eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Entschleunigen und Entspannen kann man auf einem Kärntner Auszeithof. Und in Salzburg besuchen wir eine Rosenbäuerin und die Stiegl Brauerei.

Ganz schön grau – und voll im Trend: Graumohn aus dem Waldviertel.

Schon vor Jahrhunderten wurde Graumohn im Waldviertel vor allem in Klöstern kultiviert und von der reinen Blume zur Heil- und Ölpflanze entwickelt. Seine Bedeutung war schließlich so groß, dass er bis 1933 sogar an der Londoner Börse notierte.



Nach Jahrzehnten des Vergessens liegen die Samen nun wieder voll im Küchen- und Genuss-Trend und seit 20 Jahren ist „Waldviertler Graumohn“ auch eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Er wird von den Mohnbauern der Region und von der Firma „Waldland“ produziert bzw. in vielfältiger Form vermarktet. Neben dem klassischen gequetschten Mohn für die Küche gibt es auch zahlreiche veredelte Produkte – vom Mohnstrudel über Mohnzelte bis zu Nudeln, Seifen und Ölen.



Kontakt:

WALDLAND Naturstoffe GmbH

Agrarrohstoffe Österreich

Vertragslandwirtschaft

Oberwaltenreith 10

3533 Friedersbach

Tel.: 02826 / 7443 - 0