Grand Hotel Die letzte gute Tat

Àngel wartet im Hof des Grand Hotels darauf, dass ihm seine Mutter Geld für die Flucht zusteckt, als sich die Ereignisse auf einmal überschlagen: Zufällig stöbert Andrés ihn auf. Als er Àngel festhalten will, offenbart dieser seinem Bruder, wer in Wahrheit ihr Vater ist. Kurz darauf wird Àngel ohne Vorwarnung von Diego schwer verletzt. Um Kommissar Ayala im Mord an Beatriz auf eine falsche Fährte zu locken und ihre Schwester vor einer Strafverfolgung zu schützen, rafft sich Alicia indes zu einem schweren Bittgang auf.