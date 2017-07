Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Rache um jeden Preis

Elke Gärtner wird überfallen und verletzt. Durch die Hilfe eines Joggers kann sie entkommen und Hans, der Angreifer, verhaftet werden. Damit gibt sich Elkes Ehemann Kurt aber nicht zufrieden. Er will sich rächen. Als er erfährt, dass Hans beim Transport ins Gefängnis entkommen konnte, macht er sich auf die Suche nach ihm. In einem Waldstück stößt er auf Tim und hält ihn für den Flüchtigen. Während er auf den Unschuldigen losgeht, bringt Hans Tims Freundin Bea in seine Gewalt.

Koproduktion RTL/ORF