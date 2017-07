Die Barbara Karlich Show Schwierig: Mein Partner ist ein Einzelkind

Martin, 39, Vertreiber von Haarkosmetik aus der Steiermark,

ist eine Zeit lang als Einzelkind am Land aufgewachsen und später in einer Patchwork-Familie. Der gelernte Friseurmeister ist überzeugt, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob man Geschwister hat oder nicht. "Niemals hörte ich jemanden sagen, das ist jetzt 'typisch Einzelkind’. Zudem bin schon lange in einer glücklichen Beziehung und wir stehen kurz vor der Hochzeit." Der charismatische Steirer ist sich sicher, das Umfeld prägt einen Menschen und nicht die Geschwisteranzahl. "Allerdings haben es Einzelkinder am Land sicher besser als jene in der Stadt, ich hatte zumindest dort immer genug Kinder aus der Nachbarschaft zum Spielen."