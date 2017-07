heute konkret

Das Essperiment-Finale

Im Juni 2016 – also vor mehr als einem Jahr - starteten wir die Serie "das Essperiment". Drei Gruppen stellten sich der Herausforderung. Es galt, ein Jahr lang nur das zu essen und zu trinken, was im Umkreis von hundert Kilometern rund um das Zuhause der Teilnehmer wächst und verarbeitet wird. Ursprünglich waren es drei Haushalte, die mitmachten – nur zwei davon haben tatsächlich durchgehalten: das Ehepaar Brunnbauer aus Wien-Favoriten und die Familie Groß aus der Oststeiermark. Ausgeschieden ist zuerst eine Wohngemeinschaft aus Leonding. Auch die für sie ins Rennen gegangene oberösterreichische Studentin hat nicht durchgehalten.

Das Finale wird nun mit einem großen Abschlussfest gefeiert. Zu diesem kommen die erfolgreichen Teilnehmer und es gibt ein Wiedersehen mit jenen, die aufgegeben haben. Angesagt haben sich aber auch zahlreiche Produzenten, die im Lauf der letzten zwölf Monate diesen Bewerb erst möglich gemacht haben. Sie sind nicht mit leeren Händen gekommen: Ihre Mitbringsel zeigen die Fülle an ausschließlich regionalen Spezialitäten, die unser Land so bietet. Beim Essperiment-Buffet halten alle noch einmal Rückschau auf ein Jahr der Entbehrungen. Gesprochen wird vor allem über die vielfältigen Entdeckungen und Erlebnisse. So feiert die große Essperiment-Familie mit Martina Rupp den gelungenen Abschluss.