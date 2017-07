Dieses Wiedersehen mit einem alten Kollegen hatte sich Vera Lanz anders vorgestellt - Mario Fechter (Misel Maticevic), verdeckter Ermittler in einem ehemals aufsehenerregenden Fall, wird von einem unbekannten Täter angeschossen. Sein Ex-Kollege Bodo Ecker überlebt den Angriff nicht. Wer steckt dahinter? Mit Gaststars Gregor Bloéb und Simon Schwarz !

Als gewiefte und höchst unkonventionelle Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz begibt sich Katharina Böhm in München auf Verbrecherjagd. Neben der Tochter von Karlheinz Böhm brillieren Stefan Rudolf als Kollege Jan Trompeter und Jürgen Tonkel als Paul Böhmer. Daneben beeindrucken Austro-Mimen Simon Schwarz ("Vorstadtweiber"), Gregor Bloéb , Bernhard Schir sowie Florian Teichtmeister ("Das Attentat - Sarajevo 1914") als Staatsanwalt Dr. Viktor Huber.

Inhalt - 'Tödliche Seilschaften', IV/3

Glücksspielkönig Joseph Berlinger verbringt die letzten Tage hinter Gitter. Just an dem Morgen, an dem er beerdigt wird, findet auch einer der Beamten, die ihn ins Gefängnis gebracht haben, den Tod. Sein Partner Mario Fechter überlebt das auf sie verübte Attentat leicht verletzt. Für Kommissarin Vera Lanz liegt der Fall klar auf der Hand: Berlingers Sohn wollte Rache üben. Ehe Beweise vorliegen, sieht sich Vera jedoch gezwungen, mit Fechter und dessen neunjährigem Sohn Aaron heimlich unterzutauchen.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Katharina Böhm (Vera Lanz)

Stefan Rudolf (Jan Trompeter)

Jürgen Tonkel (Paul Böhmer)

Misel Maticevic (Mario Fechter)

Florian Teichtmeister (Staatsanwalt Viktor Huber)

Nicole Marischka (Heike Steinbeck)

Simon Schwarz (Andy Berlinger)

Gregor Bloéb (Robert Hartung)

REGIE

Florian Kern

DREHBUCH

Axel Hildebrand

KAMERA

Bernd Fischer

MUSIK

Mario Lauer