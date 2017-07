ZIB

Der Wahltermin ist der 15. Oktober 2017 / Der ehemalige Salzburger FPÖ-Landesobmann Karl Schnell tritt mit eigener Liste an / Außenminister Frank Walter Steinmeier trifft Amtskollegen Alexander van der Bellen / Die britische Billig-Airline Easyjet kommt nach Wien / Messerangriff auf Touristen in Hurghada / Schießerei in Jerusalem am Tempelberg – 5 Tote