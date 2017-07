ZIB

Weg für Neuwahl am 15. Oktober frei / Ab Montag ist Peter Pilz nicht mehr Mitglied des grünen Parlamentsklubs / Darabos` sehr persönliche Bilanz des Eurofighter U-Ausschusses / Neos präsentieren Pläne für Integrationspolitik / Feiern zum französischen Nationalfeiertag im Zeichen des Nizza-Anschlags / Mehrere Tote bei Angriff auf dem Tempelberg in Jerusalem / Klein- und Mittelständische Unternehmen in guter Stimmung / Schon 500 Brände in Süditalien – Touristen evakuiert