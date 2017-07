Natur im Garten

Biogärtner Karl Ploberger reist in das Städtedreieck Brünn-Wien-Bratislava um hier, im nordöstlichen Weinviertel, einen Garten mit südländischem Flair zu finden. Hier liegt, am höchsten Punkt von Mistelbach, der Garten von Irmgard Hackl. Er ist ca. 1500m groß und ist in zwei sehr unterschiedliche Bereiche geteilt. Der alte Gartenteil mit Teichlandschaft verströmt Ruhe und Harmonie, hingegen überrascht der neuere, formale Garten mit seinen akkurat geschnittenen Hecken, die von üppig blühenden Staudenbeeten eingefasst werden. Es gibt mehrere Gartenräume mit vielen Sitzplätzen zum Entspannen und Genießen, verschiedene Farbkonzepte und saisonale Schwerpunkte sowie unterschiedliche architektonische und natürliche Elemente.

Im Gartenkalender ist Hochsommer und richtiges gießen ist angesagt! V.a. die Obstbäume benötigen in dieser Jahreszeit viel Wasser. Lieber weniger oft, dafür aber ausgiebig und durchdringend gießen. Die Paradeispflanzen jetzt ausgeizen und vor Regen schützen um der gefürchteten Pilzkrankheit, der Kraut- oder Braunfäule, vorzubeugen. Sei es ein großer Teich, ein kleines Biotop, ein Sprudelstein oder ein Bachlauf: Wasser verleiht jedem Garten ein ganz spezielles Flair. Gerade im Naturgarten ist Wasser ein wesentliches Element, weil es Lebensraum für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt ist. Allerdings sind größere Teiche ein kostspieliges Unterfangen und benötigen auch reichlich Platz. Es geht aber auch um einige Nummern kleiner: Karl Ploberger bastelt aus einem Holzfass einen Miniteich und erklärt welche Pflanzen man dafür am besten verwendet. Floristin Marlene zeigt wie man sich mit einem wilden Blumenstrauß den Sommer ins Haus holen kann. Gerade im Sommer gibt es viele Blumen, die leicht zu verarbeiten sind und mit etwas Geschick verwandeln sich einfache Wiesenblumen wie Schafgarbe, Frauenmantel,Goldrute, Margarithe, Kamille, Spirea und Schleierkraut zu einem phanatsievollen Strauß.