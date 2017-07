Eco

Ein gutes Hotel für alle zu haben, das reicht heute nicht mehr. Die Gäste suchen das Besondere: einen Ayurveda-Urlaub, Golfen mit dem Hund, Babywellness oder Partynächte in den angesagten Schwulen- und Lesbenbars der Stadt. Für Tourismusexperten steht fest: Das Hotel der Zukunft setzt auf spezielle Angebote in ausgefallenen Nischen. Die Zielgruppen dafür sind zwar klein, aber dafür umso zahlungskräftiger. ECO hat Hotelpioniere mit besonderen Konzepten besucht und zeigt die Chancen durch den aktuellen Trend. Bericht: Lisa Lind und Johannes Ruprecht

Schnelleres Internet: Breitbandausbau soll Landgemeinden attraktiver machen

Eine gute Infrastruktur ist eine Bedingung für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort. Dazu gehört neben Straßenanbindung, Eisenbahn und Energieversorgung auch die flachendeckende Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen. Derzeit hinkt Österreich weltweit hinterher. An der Spitze befinden sich Länder wie Südkorea, Norwegen und Schweden, während wir uns auf Platz 29 befinden – hinter der Tschechischen Republik und Ungarn. Vor allem in Landgemeinden sind starke Anschlüsse noch immer Mangelware. Das soll jetzt anders werden. Mit der sogenannten Breitband-Milliarde soll der „Anschluss an die digitale Zukunft“ gelingen. Bericht: Hans Wu