Beim traditionellen Dirndlflugtag im Salzburger Land wagten auch in diesem Jahr zahlreiche Trachten-TrägerInnen den Sprung ins kühle Nass. Die Jury hatte die Hobby-AkrobatInnen genau im Blick, Sturzflüge brachten Abzug in der B-Note.

Im Filmhof Wein4tel wird das Publikum in diesem Sommer in die "California Suite" von Neil Simon entführt. Der Komödienklassiker aus den 70ern deckt auf, was so manche Hotelzimmertür verschlossen hält. Pikante Fragen an die Prominenz waren bei der Premiere fast unumgänglich.