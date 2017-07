Am Schauplatz Ordination geschlossen - Landarzt gesucht

Egal ob in Großpetersdorf im Burgenland, im steirischen Vorau oder in vielen anderen ländlichen Regionen Österreichs: Praktische Ärztinnen und Ärzte mit Kassenvertrag gibt es immer weniger. Was sind die Gründe dafür und was bedeutet das in Zukunft für Patientinnen und Patienten.

85 offene Stellen für Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag hat die Ärztekammer mit März dieses Jahres österreichweit ausgewiesen, bis 2020 wird knapp ein Drittel der Allgemeinmediziner das pensionsfähige Alter erreichen. Perfekte Zukunftsperspektiven für die Absolventinnen von medizinischen Universitäten. Sollte man meinen. Doch anscheinend wollen sich nur wenige den Job eines Landarztes noch antun. Viele Ordinationen bleiben leer.

Was aber sind die Gründe für diese Entwicklung, die viele Regionen Österreichs vor große Herausforderungen stellt? Am Schauplatz-Reporterin Tina Schmidt Labenbacher hat dokumentiert, was der Ärztemangel für Patienten/innen bedeutet und sie zeigt, wie verzweifelt viele Bürgermeister darum kämpfen, doch junge Ärztinnen und Ärzte in Ihre Gemeinde zu locken.

In Laa an der Thaya in Niederösterreich, im burgenländischen Großpetersdorf und im oststeirischen Vorau, sind offene Kassenstellen schon seit Monaten unbesetzt. Die Am-Schauplatz-Reportage beleuchtet konkrete Lösungsmodelle, um in den kommenden Jahren die flächendeckende ärztliche Versorgung auch am Land garantieren zu können.