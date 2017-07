heute leben

Wirtschaftstalk mit Christoph Varga | Sommertour: Kräutergärtner in Kapfenstein | Die Unbezahlbaren: Wiener Bedarfshilfe | Geschmackslabor: Essen & Schlaf | Barfußläufer aus Überzeugung | Montafoner Tracht | Styling: Hippie-Frisuren | Stargast: Teresa Vogl "Hard-Chor" | Barbara Rett trifft...: Florian Krumpöck - Kultursommer Semmering | Blumendeko & "Summer of Love"

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Manche Speisen, die wir am Abend essen, liegen uns die ganze Nacht schwer im Magen. Der Schlaf ist schlecht, man wacht wie erschlagen auf. Der Molekularbiologe Fritz Treiber vom Geschmackslabor der Universität Graz erklärt, warum manche Lebensmittel gut und manche schlecht für den Verzehr am Abend sind – und wie das für den erholsamen Schlaf perfekte Abendessen aussehen könnte.

Mit nackten Füßen bei minus 17° durch München joggen oder ohne Schuhe auf die Zugspitze klettern: Der Düsseldorfer Christian Schwarze kann nur barfuß die Freiheit spüren. Während andere höchstens einmal schuhlos über eine Sommerwiese oder am Strand entlanglaufen, ist der 47-jährige stets mit nackten Zehen unterwegs - selbst im Winter. Das sei gesund, meint der überzeugte Barfußläufer, der nur so ein Gefühl von Lebendigkeit spürt.

Diese Woche feiern wir 50 Jahre "Summer of Love" und die Hippiekultur. Auch die Mode der Jugend hat sich damals gewandelt: Schlaghosen, bunte Hemden und lange Haare. Was Haare betrifft - zeigt uns heute Christian Sturmayr wie man die 70er nach 2017 bringt.

Stargast: Teresa Vogl "Hard-Chor"

Chöre haben in Österreich eine lange Tradition. Sie sind aus der Kirche ebenso wenig wegzudenken wie aus dem Konzertleben. Und natürlich darf auch beim erstmals ausgetragenen Musik-Wettbewerb "Eurovision Choir of the Year", der kommende Woche in Riga stattfindet, ein heimischer Chor nicht fehlen. Österreich wird vertreten durch den "Hard-Chor" aus Linz. Dazu begrüßen wir als unseren Stargast Teresa Vogl.