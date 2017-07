STÖCKL.

Angelika Ahrens zieht es nach 15 Jahren als Moderatorin des ORF-Wirtschaftsmagazins „Eco“ nach New York, um dort mit ihrem Ehemann, dem Spitzengastronomen Kurt Gutenbrunner, zusammenzuleben. Wie schwer fällt es der gebürtigen Salzburgerin, ihr Leben in Österreich hinter sich zu lassen und was sind die neuen Pläne der staatlich geprüften Bankkauffrau und ausgebildeten Yoga-Lehrerin?



Eine schwierige und letztendlich gewinnbringende Entscheidung traf einst Karl Schillinger: Weil er es nicht über das Herz brachte die hauseigenen Schweine zu schlachten, stellte er den Traditionsbetrieb seiner Eltern in ein Gasthaus mit rein veganer Hausmannskost um – und das in Zeiten, in denen die meisten noch nicht einmal wussten, was Veganismus eigentlich bedeutet. Heute expandiert er mit seiner veganen Burgerkette „Swing Kitchen“ sehr erfolgreich ins In- und Ausland und kooperiert u.a. mit US-Schauspielerin Pamela Anderson.



Gesellschaftsdame Birgit Sarata feierte dieses Jahr ihren 75. Geburtstag. Die Sopranistin, die an über 30 deutschsprachigen Opernhäusern sang, organisiert mit großer Leidenschaft Empfänge und ist vom Society-Parkett nicht wegzudenken. Zuletzt sorgte sie mit einem neuen Mann an ihrer Seite für Schlagzeilen.



Die Altenpflegerin und Autorin Teresa Roscher, die in ihrem Debütroman „Wenn ich morgen sterbe, lebe ich eben heute“ viel Autobiografisches verarbeitet hat, musste sich schon sehr früh in ihrem Leben mit den Themen Tod und Krankheit auseinandersetzen. In ihrer Jugend vertrat die heute 27-Jährige die Meinung, dass sie nicht älter als 55 Jahre werden wolle. Wie sie ausgerechnet auf diese Zahl kam und was sie heute darüber denkt, erklärt sie im Gespräch mit Barbara Stöckl.