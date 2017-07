heute konkret

Kaufsucht | Reisegruppen nur für Frauen | Ärztemangel

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Kaufsucht Kaufsucht, oder auch Kaufzwang genannt, wird ähnlich wie pathologisches Spielen oder der Arbeitszwang nicht als eigenständige Krankheit gesehen, sondern zu den nicht stoffgebundenen Abhängigkeiten oder zu den Zwangsstörungen gerechnet.

Gerade das Internet, also der Online-Handel, treibt immer mehr Menschen in diesen Zwang und somit in eine "chronische Pleite".

Reisegruppen nur für Frauen Es muss nicht immer der klassische Urlaub mit der Familie sein. So manche Frau verreist auch gerne mal mit einer Freundin oder auch fremden, aber gleichgesinnten Frauen. Wir gehen der Frage nach, was denn eine Gruppenreise von Frauen so besonders attraktiv macht und worauf es beim Alleinreisen ankommt. Eine Reiseexpertin berichtet über Trends und bevorzugte Reiseziele von Frauenreisegruppen. Und eine reisefreudige Kärntnerin erzählt über ihre Erfahrungen zum Thema: wenn Frauen alleine verreisen.