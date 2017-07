Die Rosenheim-Cops Ein Schnaps und eine Leiche

Spaziergänger entdecken die Leiche von Biobauer Martin Huber am Rande des Seeufers. Die Ehefrau des Toten hat sofort den Betreiber eines Ayurveda-Zentrums in Verdacht, der ihrem Mann ein Grundstück abkaufen wollte, es aber schlussendlich doch nicht bekommen hatte.

Inhalt

Während eines Spaziergangs am Seeufer entdeckt ein Passant eine Leiche, die schon mehrere Tage im Wasser gelegen haben muss. Offenbar handelt es sich um den als vermisst gemeldeten Biobauern Martin Huber. Eine schlampige Beschwerung der Leiche scheint diese zurück an die Oberfläche gespült zu haben, doch keiner der Bootsverleiher am See will etwas Verdächtiges bemerkt haben. Eine erste heiße Spur ergibt sich, als die Kommissare das geschäftliche Umfeld des Toten näher in Augenschein nehmen.





DARSTELLER

Igor Jeftic (Sven Hansen)

Michael A. Grimm (Tobias Hartl)

Max Müller (Michael Mohr)

Marisa Burger (Miriam Stockl)

Alexander Duda (Polizeichef Achtziger)

Karin Thaler (Marie Hofer)

Martin Feifel (Anton Riederer)

REGIE

Walter Bannert