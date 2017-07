Republic of Doyle - Einsatz für zwei Mord ohne Leiche

Endlich ist es geschafft: Tinny wird als Polizistin angelobt! Glücklich wohnen alle dem feierlichen Ereignis bei, nur Jake glänzt durch Abwesenheit. Drei maskierte Männer halten ihn in einer Lagerhalle fest, mit dem Auftrag, Jake ein feuriges Ende zu bereiten. Nur mit viel Glück kann er dem Tod in letzter Sekunde entrinnen. Wieder in Freiheit, verliert Jake keine Zeit, die Angreifer aufzuspüren. Kaum hat er einen von ihnen identifiziert, wird dieser von einer Autobombe dahingerafft und Jake selbst gerät unter Tatverdacht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)