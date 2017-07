Die Barbara Karlich Show Gesundheit und Schönheit sind Privilegien der Reichen

Die Ungleichverteilung von Besitz ist weltweit, aber auch hierzulande, massiv. Wer Vermögen hat, hat nicht nur mehr Einfluss und kann sich mehr an materiellen Gütern leisten, sondern kann auch mehr in ärztliche Leistungen, Gesundheitsvorsorge, Wellness, Beautybehandlungen und Erscheinungsbild investieren.

Pascal, 25, Fahrradtechniker aus Mitterdorf,

hat bereits als 19-Jähriger sein Spitzengewicht von 161kg erreicht. Das war für ihn der Moment um die Notbremse zu ziehen", sagt er. "Als ich von einem Spitalsaufenthalt nach Hause gekommen bin, fing ich an zu trainieren. So habe ich mein Gewicht bis heute fast halbiert." Nachdem Pascal stark abgenommen hatte, stellte sich ein neues Problem. "Vor allem am Bauch war sehr viel überschüssige Haut vorhanden. Das hat mich psychisch sehr belastet. Die Krankenkasse wollte mir die Entfernung zuerste nicht bezahlen. Erst nachdem ich zu euch in die Show eingeladen war, hat sich dann alles verändert.